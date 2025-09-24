Apolline et le renard mauve

Apolline est passionnée d'énigmes en tout genre, de collections farfelues et de voyages. Elle décide d'inviter tous ses amis à une grande fête. Au menu : Super-Soupe, porridge et gâteau collant, ainsi que parties de saute-oreiller et d'ours musical ! Elle décide aussi d'inviter le renard mauve, qui connaît tous les secrets de Grande Ville. Celui-ci lui fait découvrir les animaux qui vivent cachés des humains, et la magie du quartier. Le seul mystère qu'il ne parvient pas à percer tout seul, c'est l'identité du fameux " poète du lampadaire "... Voilà une nouvelle enquête pour Apolline ! Une aventure poétique et insolite Parcours Grande Ville avec Apolline, M. Munroe et le renard mauve lors d'une balade poétique au coeur de la nuit. Une aventure pleine de douceur et de mystère, mais qui ne fait pas peur ! Une aventure poétique et insolite sublimée par les illustrations de Chris Riddell Une mise en page originale et des illustrations dans le style particulier et si poétique de Chris Riddell, pour accompagner un texte plein d'humour et de fantaisie.