#Roman jeunesse

Apolline et le renard mauve

Chris Riddell

ActuaLitté
Apolline est passionnée d'énigmes en tout genre, de collections farfelues et de voyages. Elle décide d'inviter tous ses amis à une grande fête. Au menu : Super-Soupe, porridge et gâteau collant, ainsi que parties de saute-oreiller et d'ours musical ! Elle décide aussi d'inviter le renard mauve, qui connaît tous les secrets de Grande Ville. Celui-ci lui fait découvrir les animaux qui vivent cachés des humains, et la magie du quartier. Le seul mystère qu'il ne parvient pas à percer tout seul, c'est l'identité du fameux " poète du lampadaire "... Voilà une nouvelle enquête pour Apolline ! Une aventure poétique et insolite Parcours Grande Ville avec Apolline, M. Munroe et le renard mauve lors d'une balade poétique au coeur de la nuit. Une aventure pleine de douceur et de mystère, mais qui ne fait pas peur ! Une aventure poétique et insolite sublimée par les illustrations de Chris Riddell Une mise en page originale et des illustrations dans le style particulier et si poétique de Chris Riddell, pour accompagner un texte plein d'humour et de fantaisie.

Par Chris Riddell
Chez Editions Milan

|

Auteur

Chris Riddell

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan Benjamin et cadet

Apolline et le renard mauve

Chris Riddell

Paru le 24/09/2025

184 pages

Editions Milan

13,50 €

ActuaLitté
9782408059316
© Notice établie par ORB
