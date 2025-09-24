De l'or dans les mains

Artane, voleuse surdouée, écume les rues de Blanchevue. Il faut dire qu'elle possède quelques facilités : son charme la dote d'une dextérité hors normes. Mais être une charmeuse signifie aussi vivre au ban de la société. Heureusement, en tant que membre de la pègre locale, la monte-en-l'air se préoccupe peu des mille et une règles qui contraignent ses semblables à une existence difficile. Jusqu'à une succession d'ennuis. Une mission ratée. Un patron chatouilleux, pour qui l'échec n'est pas une option. Un garçon incapable de contrôler ses dangereuses capacités. Le maigre espoir de mettre la main sur un trésor que tout le monde convoite, le tout dans une Caldécie au bord de l'implosion... Artane aura fort à faire pour tirer son épingle du jeu et ne pas laisser sa vie voler en éclats.