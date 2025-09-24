Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

De l'or dans les mains

Eva Martin, Eva Martin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Artane, voleuse surdouée, écume les rues de Blanchevue. Il faut dire qu'elle possède quelques facilités : son charme la dote d'une dextérité hors normes. Mais être une charmeuse signifie aussi vivre au ban de la société. Heureusement, en tant que membre de la pègre locale, la monte-en-l'air se préoccupe peu des mille et une règles qui contraignent ses semblables à une existence difficile. Jusqu'à une succession d'ennuis. Une mission ratée. Un patron chatouilleux, pour qui l'échec n'est pas une option. Un garçon incapable de contrôler ses dangereuses capacités. Le maigre espoir de mettre la main sur un trésor que tout le monde convoite, le tout dans une Caldécie au bord de l'implosion... Artane aura fort à faire pour tirer son épingle du jeu et ne pas laisser sa vie voler en éclats.

Par Eva Martin, Eva Martin
Chez Editions Critic

|

Auteur

Eva Martin, Eva Martin

Editeur

Editions Critic

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De l'or dans les mains par Eva Martin, Eva Martin

Commenter ce livre

 

De l'or dans les mains

Eva Martin, Eva Martin

Paru le 24/09/2025

326 pages

Editions Critic

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375793404
9782375793404
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.