L'Ogre Acte 1

Quand le chemin d'un tueur fou croise celui d'une sainte. 1427. Le Pays de France est ravagé par la guerre de Cent Ans qui oppose Français et Anglais, Armagnacs contre Bourguignons. Les Anglais ont pris l'avantage et occupent la moitié du pays. Ils se sont installés à Paris où la reine mère, Isabeau de Bavière, leur fait bon accueil. Son fils, le dauphin Charles VII, s'est réfugié à Chinon où il tente d'organiser la résistance contre l'envahisseur pour reconquérir les territoires perdus. Dans ce pays en proie à la famine, à la guerre et aux pillages, un tueur, talonné par la faim et le goût des carnages, profite du désordre général pour occire femmes et enfants sans pitié. On le surnomme " l'Ogre ". Charles VII doit agir et charge son capitaine, Guillaume de Blamont, de le retrouver pour mettre fin à ses exactions. Pendant ce temps, l'Ogre continue de tuer jusqu'à ce qu'il tombe sur une apparition : une jeune femme qui ne semble pas le craindre et devant laquelle il mettra, enfin, genou à terre. Son nom est Jeanne d'Arc. Elle se prépare à rejoindre le dauphin à Chinon. L'Ogre attachera ses pas à Jeanne. La protégeant, il y trouvera sa rédemption. Alors que le destin les conduit devant la cour royale, l'Histoire de France se prépare à basculer... Jean Dufaux (Murena, Conquistador, Giacomo C.) revient chez Glénat avec un thriller historique remarquable qui nous plonge au coeur de la guerre de Cent Ans et revisite le destin de Jeanne d'Arc en lui associant le mythe d'une créature assoiffée de sang, qui éveille un sombre imaginaire... L'auteur signe un diptyque médiéval d'une grande beauté romanesque portée par la mise en scène époustouflante de Juan Luis Landa, qui révèle tout son talent dans cette oeuvre à la fois lumineuse et sanglante.