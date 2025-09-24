La nef des songes

Un artiste au sommet de son art : retour sur 35 ans de création ! Olivier Ledroit n'a pas arrêté de dessiner depuis ses 19 ans, créant des univers à la fois sombres (Xoco), gothiques (Requiem), baroques (Chroniques de la Lune noire) ou féériques (Wika), entre autres. Rapidement, il est reconnu pour ses incroyables planches fourmillant de détails autant que pour la délicatesse et la sensualité de ses figures et de ses compositions. Travaillant chacune de ses planches directement en couleur, jouant avec les effets de matières et les volumes, il se révèle un véritable chef de file de cette génération d'auteurs apparue au début des années 1990, fascinée par l'heroic fantasy, les jeux de rôle et la nouvelle BD anglo-saxonne. Retrouvez dans les pages de cet ambitieux ouvrage la genèse de toute sa création, en bande dessinée comme en peinture. Un parcours artistique inspiré et pluriel, entièrement dédié à l'imaginaire sous toutes ses facettes. Avec cette rétrospective menée au fil d'entretiens avec le journaliste Arnaud Pagès, Ledroit se dévoile comme jamais, raconte par le menu détail les coulisses de la création de chacune de ses séries BD, présente ses expériences graphiques menées dans le cadre d'expositions de peinture... et ce faisant, partage son goût pour l'art en général, ses influences et inspirations, ou encore sa vision de son métier. La très riche iconographie, qui reprend les jalons incontournables de sa carrière mais révèle aussi de nombreux travaux inédits, ravira tous les amateurs d'images spectaculaires. Une splendide et édifiante célébration de la force créatrice exceptionnelle d'un artiste phare de la bande dessinée contemporaine.