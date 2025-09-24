La mise à mort du tétras lyre

Tu seras un homme, mon fils. Pierre est un enfant sensible, amoureux de la nature, de l'art et bientôt des garçons. Son père, plutôt conservateur, l'emmène régulièrement camper au grand air. Il aimerait initier son fils à la chasse et très tôt, n'hésite pas à mettre un fusil entre les mains du jeune garçon. Mais Pierre ne se sent pas à sa place. Rêveur, il ne se reconnaît guère dans les valeurs virilistes. Il préfère observer, dessiner, sculpter... Avec le temps, il commence à se rendre compte qu'il est à l'opposé du fils que son père aurait aimé avoir. Et à mesure qu'il se découvre et refoule sa véritable nature, les relations entre les deux hommes se dégradent. Aujourd'hui ces souvenirs sont loin derrière lui. Pierre a la trentaine et peine à trouver sa place tant sur le plan sentimental qu'artistique. Confronté à l'errance professionnelle et au doute, sa carrière ne décolle pas. Il enchaîne les jobs alimentaires et reste spectateur de sa vie. Car pour pouvoir se révéler aux autres et à lui-même, il va lui falloir ouvrir la boîte de Pandore - se souvenir pour déconstruire son éducation et accepter son histoire. C'est seulement en faisant ce chemin escarpé, sans peur, qu'il pourra trouver un nouvel épanouissement personnel et artistique... Comment grandir aux côtés d'un père déconnecté de ses émotions ? Comment s'aimer et se faire une place dans le monde en laissant derrière soi l'héritage familial qui nous entrave ? David Combet déconstruit la masculinité toxique à travers le récit intime d'un fils qui se révolte pour s'accomplir. Avec ce one shot remarquable de 280 pages réalisé à la peinture acrylique, il explore la psyché de son personnage de manière profonde et interroge le rapport au corps et à la virilité. En même temps qu'une introspection, qui aborde l'intimité et le détachement, il nous donne à voir les différences sociales des années 1990 à nos jours et révèle son grand potentiel en intégrant le catalogue Glénat avec une oeuvre sensible et subtile.