Beaujolais

Petit Futé, Dominique Auzias

Le Beaujolais, situé au nord de Lyon, est une destination idéale pour les amateurs de vin, de paysages pittoresques et de découvertes culturelles. Terre du célèbre vin du même nom, cette région vous invite à explorer ses vignobles vallonnés, ses caves authentiques et ses villages de caractère. Entre randonnées, balades à vélo et dégustations, le Beaujolais offre une immersion totale dans son patrimoine viticole. Ne manquez pas les festivals, les marchés locaux et la cuisine régionale, où produits du terroir et spécialités savoureuses se rencontrent. Le Beaujolais est le lieu parfait pour une escapade mêlant nature, culture et plaisirs gourmands. Un véritable havre de paix pour ceux en quête de tranquillité et d'authenticité.

Par Petit Futé, Dominique Auzias
Chez Nouvelles éditions de l'Université

Auteur

Petit Futé, Dominique Auzias

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Rhône-Alpes

Beaujolais

Petit Futé, Dominique Auzias

Paru le 24/09/2025

143 pages

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

9782305120416
© Notice établie par ORB
