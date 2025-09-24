Petits oursons au crochet

Crochetez vos premiers oursons ! Vous aimeriez faire du crochet mais vous pensez que ce n'est pas fait pour vous ? Lancez-vous avec ce coffret conçu pour les débutants ! Retrouvez : - Tout le matériel nécessaire pour réaliser votre propre ourson. - Un livret avec toutes les bases pour vous exercer grâce à des pas à pas photographiés et une description des différents points et techniques du crochet. Avec un ourson déjà crocheté à l'intérieur du coffret comme modèle, rien de plus simple pour vous lancer. Le crochet n'aura plus de secrets pour vous !