#Beaux livres

Petits oursons au crochet

A préciser, Dessain et Tolra

ActuaLitté
Crochetez vos premiers oursons ! Vous aimeriez faire du crochet mais vous pensez que ce n'est pas fait pour vous ? Lancez-vous avec ce coffret conçu pour les débutants ! Retrouvez : - Tout le matériel nécessaire pour réaliser votre propre ourson. - Un livret avec toutes les bases pour vous exercer grâce à des pas à pas photographiés et une description des différents points et techniques du crochet. Avec un ourson déjà crocheté à l'intérieur du coffret comme modèle, rien de plus simple pour vous lancer. Le crochet n'aura plus de secrets pour vous !

Par A préciser, Dessain et Tolra
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

A préciser, Dessain et Tolra

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Couture, tricot

Petits oursons au crochet

A préciser, Dessain et Tolra

Paru le 24/09/2025

48 pages

Dessain et Tolra

15,95 €

9782295016836
