Bracelets à messages White & gold

Anne Loiseau

ActuaLitté
Un kit complet avec perles, fil, pince et livret explicatif pour réaliser de superbes bracelets à message ! Laissez parler votre créativité et créez des bracelets pour être à la pointe de la mode avec ces perles White & Gold ! Retrouvez dans ce coffret : - Une pince brucelle pour attraper vos perles - 3, 50m de fil nylon pour réaliser vos bracelets - Un livret explicatif avec plusieurs modèles de bracelets - Une sélection de perles (perles heishi turquoise, perles coquillages, perles lettres etc) Portez au quotidien vos plus belles créations !

Par Anne Loiseau
Chez Dessain et Tolra

Auteur

Anne Loiseau

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Perles et bijoux

Bracelets à messages White & gold

Anne Loiseau

Paru le 24/09/2025

16 pages

Dessain et Tolra

15,95 €

9782295016812
