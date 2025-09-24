Bracelets à messages White & gold

Un kit complet avec perles, fil, pince et livret explicatif pour réaliser de superbes bracelets à message ! Laissez parler votre créativité et créez des bracelets pour être à la pointe de la mode avec ces perles White & Gold ! Retrouvez dans ce coffret : - Une pince brucelle pour attraper vos perles - 3, 50m de fil nylon pour réaliser vos bracelets - Un livret explicatif avec plusieurs modèles de bracelets - Une sélection de perles (perles heishi turquoise, perles coquillages, perles lettres etc) Portez au quotidien vos plus belles créations !