#Beaux livres

Mes petites boutiques japonaises

Kaevane

ActuaLitté
Partez en voyage et découvrez les plus jolies boutiques d'Asie ! L'illustratrice Kaevane vous invite à partager son périple au coeur de la culture asiatique. Retrouvez 45 illustrations de jolies devantures à colorier : konbinis, cafés, librairies, onsen... Poussez la porte et découvrez des univers emplis de détails et de raffinement ! Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Kaevane est une illustratrice-peintre passionnée par la culture asiatique et l'imaginaire. Dans des illustrations s'inspirant de ses voyages en Asie, elle donne naissance à tout un univers poétique où s'entremêlent souvenirs, rêve et vie quotidienne.

Par Kaevane
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Kaevane

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Coloriages adultes

Mes petites boutiques japonaises

Kaevane

Paru le 24/09/2025

96 pages

Dessain et Tolra

18,95 €

ActuaLitté
9782295016720
