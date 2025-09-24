Mes petites boutiques japonaises

Partez en voyage et découvrez les plus jolies boutiques d'Asie ! L'illustratrice Kaevane vous invite à partager son périple au coeur de la culture asiatique. Retrouvez 45 illustrations de jolies devantures à colorier : konbinis, cafés, librairies, onsen... Poussez la porte et découvrez des univers emplis de détails et de raffinement ! Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Kaevane est une illustratrice-peintre passionnée par la culture asiatique et l'imaginaire. Dans des illustrations s'inspirant de ses voyages en Asie, elle donne naissance à tout un univers poétique où s'entremêlent souvenirs, rêve et vie quotidienne.