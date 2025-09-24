Tropicália

" Tout me semblait lugubre. Mais le soleil enveloppait Rio d'une aura de noblesse, comme si cette ville était réellement merveilleuse. " Chez les Cunha, la cruauté du sort semble être héréditaire. Daniel, l'aîné de la fratrie, s'est fait larguer par sa copine enceinte, sa tante est en prison pour une affaire de drogue, son grand-père vient de rendre l'âme et sa mère, qui avait disparu des radars depuis son départ aux Etats-Unis avec un homme riche, est enfin de retour à Rio de Janeiro pour les funérailles. Dans ce moment fatidique, rancoeurs et ressentiments surgissent et une vengeance secrète va conduire inéluctablement tout ce petit monde vers la réconciliation ou le drame. Grand roman tragicomique sur les blessures familiales et notre capacité à les surmonter, ce voyage tumultueux dans le Brésil d'aujourd'hui marque l'arrivée d'un talent incroyable de la littérature américaine. Harold Rogers nous plonge dans l'héritage traumatique d'une famille brésilienne dysfonctionnelle tout en montrant avec lucidité les problématiques du pays. Simon Bentolila, Lire magazine.