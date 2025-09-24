Inscription
Tropicália

Diniz Galhos, Harold Rogers

ActuaLitté
" Tout me semblait lugubre. Mais le soleil enveloppait Rio d'une aura de noblesse, comme si cette ville était réellement merveilleuse. " Chez les Cunha, la cruauté du sort semble être héréditaire. Daniel, l'aîné de la fratrie, s'est fait larguer par sa copine enceinte, sa tante est en prison pour une affaire de drogue, son grand-père vient de rendre l'âme et sa mère, qui avait disparu des radars depuis son départ aux Etats-Unis avec un homme riche, est enfin de retour à Rio de Janeiro pour les funérailles. Dans ce moment fatidique, rancoeurs et ressentiments surgissent et une vengeance secrète va conduire inéluctablement tout ce petit monde vers la réconciliation ou le drame. Grand roman tragicomique sur les blessures familiales et notre capacité à les surmonter, ce voyage tumultueux dans le Brésil d'aujourd'hui marque l'arrivée d'un talent incroyable de la littérature américaine. Harold Rogers nous plonge dans l'héritage traumatique d'une famille brésilienne dysfonctionnelle tout en montrant avec lucidité les problématiques du pays. Simon Bentolila, Lire magazine.

Par Diniz Galhos, Harold Rogers
LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Diniz Galhos, Harold Rogers

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Tropicália

Harold Rogers trad. Diniz Galhos

Paru le 24/09/2025

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

9782253251613
