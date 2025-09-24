Cheminer vers soi

Apprenez à vous reconnecter à vos ressentis et à vos besoins pour mieux vivre en harmonie avec vous-même. Nous traversons tous des moments où nous avons besoin de nous retrouver afin de savoir qui nous sommes et où nous en sommes. C'est dans cette optique qu'Adeline Blondieau partage sa méthode tirée des enseignements de la sophrologie. Elle allie avec douceur questionnements personnels, rituels apaisants, méditations guidées, exercices de respiration et de relaxation. Vous apprendrez à relâcher les tensions et à apaiser votre mental pour retrouver un équilibre durable. Conçu comme un véritable protocole de sophrologie, ce guide pratique est un outil concret pour retrouver clarté, calme, ancrage et alignement dans votre quotidien. A votre rythme, en toute autonomie, vous poserez les bases d'un cadre rassurant et adapté à votre vie. L'objectif : réconcilier tête, coeur, corps pour améliorer votre vie quotidienne. Et si le chemin qui mène à vous commençait ici ? Ancienne comédienne, animatrice et autrice, Adeline Blondieau est sophrologue depuis plusieurs années, métier qu'elle exerce en sessions individuelles et collectives. Elle partage aussi son expertise et ses recommandations lors de conférences et sur Instagram, où elle est suivie par une communauté engagée, de plus de 200 000 personnes. Retrouvez-la sur : @adeline. blondieau