La Nuit aux Loups Tome 1

Le jour, Jean-Thomas a tout d'un jeune garçon normal. Mais quand arrive la nuit, il doit être enfermé par son père dans une cabane. Il est docile, résigné, mais quand la pénombre s'installe, des hurlements filtrent à travers les murs car Jean-Thomas porte une terrible malédiction : il est un loup-garou. Un soir que ses amis, intrigués, ont suivi la charette du père au fond des bois, le secret est découvert et, dans la confusion, Jean-Thomas s'enfuit dans la nuit. Métamorphosé en loup, il sème la panique dans les rues de Québec. Sur sa piste, ses amis et son père tentent de l'intercepter et de dérouter les gendarmes bientôt alertés. Finalement retrouvé par sa mère, qui l'a ramené chez eux, Jean-Thomas s'éveille le matin pour la première fois dans sa chambre tandis qu'un attroupement se forme devant la boucherie du village totalement saccagée... Se pourrait-il qu'il soit responsable d'un tel carnage ? Et où est passée son amie Maggie ? Langelier, éminent chasseur de loups-garous s'empare de l'affaire... la traque est lancée !