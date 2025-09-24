Géopolitique du soja

Fondement essentiel de la sécurité alimentaire, le soja s'est imposé en moins d'un siècle comme la principale source de protéines des systèmes agroalimentaires globaux. Redessinant les paysages agricoles, il a entraîné dans son sillage des impacts environnementaux notables - déforestation, généralisation des OGM, usage intensif de pesticides - et nourri de nouvelles rivalités entre puissances mondiales. Quels sont les risques et les avantages pour les pays producteurs et importateurs ? Pourquoi le Brésil, les Etats-Unis, et la Chine se disputent-ils le contrôle de cette ressource stratégique ? Pourquoi l'Union Européenne continue-t-elle de dépendre si massivement de cette ressource ? Et alors que de nouvelles frontières du soja se dessinent, dans des pays comme la Russie et certains Etats africains, quelles alternatives émergent pour remplacer le "roi soja" ? A travers une analyse des grands pôles de production et de flux commerciaux, cet ouvrage examine les enjeux de souveraineté alimentaire et les tensions inhérentes à l'expansion d'un modèle agricole mondialisé. Un voyage géopolitique captivant, entre défis économiques, conflits environnementaux et résilience des communautés locales face à un modèle agricole mondialisé.