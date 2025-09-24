Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Géopolitique du soja

Sébastien Abis, Olivier Antoine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fondement essentiel de la sécurité alimentaire, le soja s'est imposé en moins d'un siècle comme la principale source de protéines des systèmes agroalimentaires globaux. Redessinant les paysages agricoles, il a entraîné dans son sillage des impacts environnementaux notables - déforestation, généralisation des OGM, usage intensif de pesticides - et nourri de nouvelles rivalités entre puissances mondiales. Quels sont les risques et les avantages pour les pays producteurs et importateurs ? Pourquoi le Brésil, les Etats-Unis, et la Chine se disputent-ils le contrôle de cette ressource stratégique ? Pourquoi l'Union Européenne continue-t-elle de dépendre si massivement de cette ressource ? Et alors que de nouvelles frontières du soja se dessinent, dans des pays comme la Russie et certains Etats africains, quelles alternatives émergent pour remplacer le "roi soja" ? A travers une analyse des grands pôles de production et de flux commerciaux, cet ouvrage examine les enjeux de souveraineté alimentaire et les tensions inhérentes à l'expansion d'un modèle agricole mondialisé. Un voyage géopolitique captivant, entre défis économiques, conflits environnementaux et résilience des communautés locales face à un modèle agricole mondialisé.

Par Sébastien Abis, Olivier Antoine
Chez Armand Colin

|

Auteur

Sébastien Abis, Olivier Antoine

Editeur

Armand Colin

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Géopolitique du soja par Sébastien Abis, Olivier Antoine

Commenter ce livre

 

Géopolitique du soja

Olivier Antoine

Paru le 24/09/2025

218 pages

Armand Colin

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200641832
9782200641832
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.