11 grandes notions de neuropsychologie clinique

Sébastien Montel

ActuaLitté
La neuropsychologie est une discipline scientifique qui étudie les fonctions cognitives dans leurs rapports avec les structures cérébrales. Cet ouvrage présente, sous forme de fiches notionnelles, un certain nombre de fonctions cognitives majeures qui impactent la vie quotidienne de l'individu lorsqu'elles commencent à dysfonctionner : la mémoire, le langage, les fonctions exécutives, la cognition sociale. Chaque fiche comprend : une présentation des concepts, de courtes définitions, les outils d'évaluation disponibles pour apprécier les différentes fonctions abordées, des illustrations issues de cas cliniques et/ou de recherches cliniques en laboratoire.

Chez Dunod

Paru le 24/09/2025

208 pages

Dunod

19,50 €

9782100882984
