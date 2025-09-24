Cybersécurité des infrastructures critiques

Les cyberattaques se multiplient contre nos infra-structures vitales : santé, énergie, transports, distribution d'eau, finance, télécommunications, services publics et autres. Ces menaces liées à la cybersécurité sont devenues une préoccupation majeure pour les gouvernements européens. La directive NIS2 impose désormais des obligations de gouvernance, de protection, de défense et de résilience de ces systèmes numériques. Cet ouvrage présente les points clés de la cybersécurité applicables aux infrastructures critiques dans la logique d'une démarche de gestion des risques numériques : - Quels sont les technologies et services numériques utilisés pour gérer et piloter les infrastructures critiques ? - Quelles sont les menaces de cybersécurité qui peuvent les atteindre ? - Quelles sont leurs vulnérabilités exploitables par ces menaces ? - Quels sont les risques de sécurité numérique potentiels ? - Quelles mesures organisationnelles et techniques peuvent contribuer à traiter ces risques aujourd'hui et leurs évolutions pour demain ? Les professionnels et les décideurs y trouveront des recommandations pragmatiques et une feuille de route pour renforcer la résilience de leurs infrastructures.