Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cybersécurité des infrastructures critiques

Etienne de Sereville

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les cyberattaques se multiplient contre nos infra-structures vitales : santé, énergie, transports, distribution d'eau, finance, télécommunications, services publics et autres. Ces menaces liées à la cybersécurité sont devenues une préoccupation majeure pour les gouvernements européens. La directive NIS2 impose désormais des obligations de gouvernance, de protection, de défense et de résilience de ces systèmes numériques. Cet ouvrage présente les points clés de la cybersécurité applicables aux infrastructures critiques dans la logique d'une démarche de gestion des risques numériques : - Quels sont les technologies et services numériques utilisés pour gérer et piloter les infrastructures critiques ? - Quelles sont les menaces de cybersécurité qui peuvent les atteindre ? - Quelles sont leurs vulnérabilités exploitables par ces menaces ? - Quels sont les risques de sécurité numérique potentiels ? - Quelles mesures organisationnelles et techniques peuvent contribuer à traiter ces risques aujourd'hui et leurs évolutions pour demain ? Les professionnels et les décideurs y trouveront des recommandations pragmatiques et une feuille de route pour renforcer la résilience de leurs infrastructures.

Par Etienne de Sereville
Chez Dunod

|

Auteur

Etienne de Sereville

Editeur

Dunod

Genre

Sécurité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cybersécurité des infrastructures critiques par Etienne de Sereville

Commenter ce livre

 

Cybersécurité des infrastructures critiques

Etienne de Sereville

Paru le 24/09/2025

176 pages

Dunod

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100882076
9782100882076
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.