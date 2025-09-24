Géostratégix : Israël-Palestine

Soixante-dix-sept ans après la première guerre entre Israël et ses voisins arabes, la région est de nouveau en proie aux flammes. Dans cette nouvelle bande dessinée de la série Géostratégix, Pascal Boniface retrace avec clarté et rigueur l'histoire géopolitique du conflit israélo-palestinien, depuis la naissance du sionisme à la fin du XIXe siècle jusqu'à la situation actuelle. Les espoirs de paix ont les uns après les autres volé en éclats et la guerre fait de nouveau rage. Elle est au coeur des tensions mondiales. Illustré par Tommy d'un trait à la fois piquant et accessible, cet album décrypte les grandes étapes du conflit, ses ramifications régionales et ses répercussions internationales. Un outil essentiel pour comprendre les causes et enjeux d'un conflit complexe, aux conséquences humaines et politiques majeures.