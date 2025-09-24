Adapter la thérapie ACT pour les enfants, les adolescents et leurs parents

Enfin un ouvrage permettant d'adapter la thérapie ACT aux enfants et adolescents ! De nombreuses raisons peuvent pousser ces derniers à souffrir : un contexte familial compliqué, l'exigence et la compétitivité du monde scolaire et social, un handicap ou un trouble du neurodéveloppement (autisme, TDAH)... Consécutivement, ils éprouvent parfois de la colère, de l'anxiété (scolaire, sociale) et souffrent de dépression ou encore de troubles alimentaires. La plupart des parents se donnent alors pour mission de contrer la souffrance de leur enfant en cherchant à la "gérer" efficacement. Mais la souffrance est-elle comparable à un problème à résoudre ? L'auteur invite à ne plus la voir comme un ennemi mais plutôt comme un colocataire que l'on respecte. La thérapie d'acceptation et d'engagement (ou ACT), qui suit ce principe, fait partie des thérapies cognitivo-comportementales récentes fondées sur des preuves scientifiques. Cet ouvrage se divise en deux grandes parties : - Il présente les 6 processus de l'ACT adaptés aux enfants et adolescents, avec des exercices et des illustrations cliniques. - Il propose des recommandations pour établir un partenariat avec les parents, co-thérapeutes dont l'accompagnement conditionne le succès de la thérapie. Cette deuxième édition s'est significativement enrichie de réflexions théoriques, d'outils cliniques supplémentaires (exercices) et d'illustrations par mind-maps permettant aux praticiens de naviguer facilement entre les processus de l'ACT aux différents niveaux de développement.