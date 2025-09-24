Inscription
#Essais

Les 5 clés pour développer la confiance en soi

Alex Fébo

ActuaLitté
Manque d'assurance, peur du jugement, difficulté à s'affirmer... Et si la confiance en soi n'était pas un don, mais un chemin que chacun peut emprunter ? Se poser les bonnes questions, cultiver une meilleure estime de soi, repérer ce qui freine ou renforce notre assurance : autant d'étapes pour avancer vers plus de sérénité. Ce petit guide pratique propose des repères simples, des conseils concrets et des exemples éclairants pour renforcer sa confiance au quotidien. Un outil précieux pour faire preuve d'assertivité, se protéger des relations toxiques et tracer sa propre voie avec clarté et assurance.

Par Alex Fébo
Chez Dunod

|

Auteur

Alex Fébo

Editeur

Dunod

Genre

Affirmation de soi

Les 5 clés pour développer la confiance en soi

Alex Fébo

Paru le 15/10/2025

96 pages

Dunod

9,90 €

ActuaLitté
9782100869992
