Les 5 clés pour développer la confiance en soi

Manque d'assurance, peur du jugement, difficulté à s'affirmer... Et si la confiance en soi n'était pas un don, mais un chemin que chacun peut emprunter ? Se poser les bonnes questions, cultiver une meilleure estime de soi, repérer ce qui freine ou renforce notre assurance : autant d'étapes pour avancer vers plus de sérénité. Ce petit guide pratique propose des repères simples, des conseils concrets et des exemples éclairants pour renforcer sa confiance au quotidien. Un outil précieux pour faire preuve d'assertivité, se protéger des relations toxiques et tracer sa propre voie avec clarté et assurance.