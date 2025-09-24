15 cas cliniques en psychopathologie de la violence extrême et ordinaire

Dans le contexte actuel de normalisation et de contrôle social, les institutions et structures de soins ont considérablement évolué vers une standardisation des protocoles et des procédures. Dans le souci d'appréhender les différents ressorts psychiques et psychopathologiques des expressions de la violence extrême et ordinaire, cet ouvrage s'inscrit délibérément dans une perspective clinique afin de saisir le sens profond de la violence. L'exploration de ces cliniques, à partir de la présentation de 15 cas cliniques singuliers, appréhendera également les logiques institutionnelles et leurs expressions psychopathologiques en regard des publics auxquels elles sont confrontées.