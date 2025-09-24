Inscription
Symbiose

Etienne Miqueu

ActuaLitté
Comment des êtres différents se regroupent et s'assemblent, se contiennent les uns les autres, ne pouvant vivre qu'ensemble ? C'est à cette question que répond le révolutionnaire concept de symbiose. Des lichens auscultés par les botanistes du XIX ? siècle aux hybrides des théories contemporaines, du microcosme bactérien à la planète symbiotique, cet essai parcourt les univers étranges de la symbiose. Etienne Miqueu propose d'y voir des mondes possibles où nos vies associées échappent aux fantasmes de compétition et de pureté, et où faire place à plus que soi devient la garantie que l'on puisse dire : nous vivons ensemble.

Par Etienne Miqueu
Flammarion

Auteur

Etienne Miqueu

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

Symbiose

Etienne Miqueu

Paru le 24/09/2025

305 pages

Flammarion

23,00 €

9782080492555
