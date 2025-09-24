La nuit funambule

Sur une plateforme pétrolière, Sven, infirmier en chef, regarde s'éloigner l'hélicoptère appelé d'urgence après une violente tempête. Deux ans plus tard, retiré sur une île inhabitée, il occupe ses journées à réparer un phare pour survivre à sa sourde mélancolie. Face au ressac d'une nature aussi impitoyable que salvatrice, Sven retrace ses souvenirs inachevés : les vestiges de son couple chancelant avec Sólveig, l'étrange affection qui le lie à Niels et l'ombre d'un drame. Au gré des secrets enfouis et des non-dits, Emmanuel Poinot dépeint une relation bouleversante et poétique, où se mêlent responsabilité, culpabilité et rédemption. Jusqu'à un dénouement d'un réalisme inouï.