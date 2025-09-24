Inscription
#Beaux livres

Berthe Weill

Collectif, Flammarion

ActuaLitté
"Place aux jeunes ! " Mais qui est donc Berthe Weill ? Pendant quarante ans, de 1901 à 1941, cette femme déterminée a présenté inlassablement dans sa galerie parisienne les oeuvres de jeunes artistes à leurs débuts. Pionnière à bien des égards, elle vend les premières toiles de Picasso et de Matisse, organise la seule exposition d'Amedeo Modigliani de son vivant, défend les mouvements émergents comme le fauvisme ou le cubisme, et promeut le talent de nombreuses artistes comme Suzanne Valadon ou Emilie Charmy. Elle est pourtant restée en marge de l'histoire de l'art, éclipsée par Vollard, Rosenberg ou Kahnweiler, ses confrères masculins. Cet ouvrage entend réparer cette injustice en se penchant sur la saga de cette galeriste hors du commun, qui vouait une véritable passion à l'art et n'a jamais, malgré les obstacles, cessé de défendre la "jeune peinture". "La peinture officielle se vend beaucoup mieux ; pourquoi donc s'entêter à vouloir s'occuper des "Jeunes" ? Eh ! bien ! non ! Dussé-je manger des briques, je ne veux pas faire une chose qui me déplaît ! Voilà ! . . ". Berthe Weill, Pan ! dans l'oeil... , 1933

Par Collectif, Flammarion
Chez Flammarion

|

Auteur

Collectif, Flammarion

Editeur

Flammarion

Genre

Essais biographiques

Berthe Weill

Collectif, Flammarion

Paru le 24/09/2025

208 pages

Flammarion

39,00 €

9782080458889
