Crime contre nature

Louis Rochard, Pauline Vallée

"Ce livre est né d'un sentiment d'urgence. Face au silence, à l'impunité, à la complexité, il faut documenter. Raconter les réseaux, les méthodes, les complicités, mais aussi les résistances. Ce n'est pas un manifeste. C'est un relevé de preuves. Un travail d'enquête mené dans l'ombre". Infiltrer les filières, changer d'identité, lutter confidentiellement pour échapper aux représailles des mafias, la guerre pour défendre le vivant et stopper les exactions contre la nature est un combat méconnu. Braconnages, pêches illégales, déforestations, trafics de déchets ou de produits phytosanitaires... La criminalité environnementale nourrit la corruption, déstabilise les Etats, finance des réseaux armés. Elle prospère là où s'effondrent le droit et la vigilance et représente aujourd'hui le plus vaste crime silencieux de notre temps. A travers le monde entier, en collaboration avec des ONG, des journalistes, des biologistes, des environnementalistes ou des forces de l'ordre, Louis Rochard lutte et s'engage pour défendre notre bien commun.

Par Louis Rochard, Pauline Vallée
Chez Flammarion

|

Auteur

Louis Rochard, Pauline Vallée

Editeur

Flammarion

Genre

Essais généraux

Crime contre nature

Louis Rochard, Pauline Vallée

Paru le 24/09/2025

210 pages

Flammarion

21,00 €

9782080455475
© Notice établie par ORB
