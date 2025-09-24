J'écris au Père Noël avec Petit lutin

Dans ce coffret : - Un lutin malicieux de 43 cm de haut avec au bout de ses mains, des petits scratchs bien pratiques pour jouer les acrobates. Il aidera les enfants à patienter en s'amusant. - 3 magnifiques lettres à remplir, joliment décorées et prêtes à l'emploi pour que le Père Noël n'oublie rien ! - Un mug en céramique pour un bon chocolat chaud ou pour proposer au Père Noël une boisson bien méritée pendant sa tournée. Avec ce coffret, c'est toute la magie de Noël qui entre dans votre maison !