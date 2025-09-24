Inscription
#Beaux livres

J'écris au Père Noël avec Petit lutin

A préciser, Larousse

Dans ce coffret : - Un lutin malicieux de 43 cm de haut avec au bout de ses mains, des petits scratchs bien pratiques pour jouer les acrobates. Il aidera les enfants à patienter en s'amusant. - 3 magnifiques lettres à remplir, joliment décorées et prêtes à l'emploi pour que le Père Noël n'oublie rien ! - Un mug en céramique pour un bon chocolat chaud ou pour proposer au Père Noël une boisson bien méritée pendant sa tournée. Avec ce coffret, c'est toute la magie de Noël qui entre dans votre maison !

Auteur

Editeur

Larousse

Genre

Fêtes et goûters

J'écris au Père Noël avec Petit lutin

Paru le 24/09/2025

8 pages

Larousse

19,99 €

Scannez le code barre 9782036087699
9782036087699
