Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Mon livre sonore - Bonne nuit petite souris

Amy Adele

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire irréssistible et 8 mélodies classiques cultes accompagnées de partitions simplifiées pour tous les musiciens en herbe. Ecoute l'histoire puis appuie sur l'étoile pour découvrir l'air qui vient ponctuer les émotions de Souriceau. Découvre les plus belles mélodies de la musique classique : Les Gymnopédies de Satie, Clair de lune de Debussy, Concerto pour flûte et harpe de Mozart, Sonate au Clair de lune de Beethoven's, Le Cygne, de Saint-Saens, La Berceuse de Brahms.

Par Amy Adele
Chez Larousse

|

Auteur

Amy Adele

Editeur

Larousse

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon livre sonore - Bonne nuit petite souris par Amy Adele

Commenter ce livre

 

Mon livre sonore - Bonne nuit petite souris

Amy Adele

Paru le 19/11/2025

16 pages

Larousse

22,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036078062
9782036078062
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.