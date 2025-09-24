Mon livre sonore - Bonne nuit petite souris

Une histoire irréssistible et 8 mélodies classiques cultes accompagnées de partitions simplifiées pour tous les musiciens en herbe. Ecoute l'histoire puis appuie sur l'étoile pour découvrir l'air qui vient ponctuer les émotions de Souriceau. Découvre les plus belles mélodies de la musique classique : Les Gymnopédies de Satie, Clair de lune de Debussy, Concerto pour flûte et harpe de Mozart, Sonate au Clair de lune de Beethoven's, Le Cygne, de Saint-Saens, La Berceuse de Brahms.