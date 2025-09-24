Inscription
#Album jeunesse

24 bêtises du lutin farceur

A préciser, Larousse, Fanny Gauvin

En Islande, on raconte qu'en décembre, des petits lutins descendent des montagnes pour vérifier que les enfants sont sages. Mais ces lutins adorent s'amuser, alors pendant que tout le monde dort, ils ne peuvent s'empêcher de faire quelques bêtises que les enfants découvriront au réveil... Dans ce coffret : - 1 lutin farceur de 43 cm de haut. Au bout de ses mains, des petits scratchs bien pratiques pour jouer les acrobates. - Un livret pour mettre en scène à la maison 24 joyeuses farces pour émerveiller vos enfants tout au long de l'avent : rires et sourires garantis ! - Un petit album à lire ensemble pour découvrir la fabuleuse légende des Lutins de Noël.

