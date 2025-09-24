Fait maison c'est forcément bon !

De la farine et de l'eau, des fruits et du sucre, des légumes et un peu de sel... savez-vous qu'il faut peu de choses pour faire soit même son pain, ses confitures ou ses conserves maison ? Proposer le meilleur à sa famille toute l'année, faire des économies et ne plus jamais gaspiller les bons produits du jardin ou du marché est à la portée de tous ! Dans cette bible du " fait maison " vous trouverez : - toutes les techniques indispensables pour une conservation parfaite des aliments : mise en bocaux, congélation, fumage ... pour profiter toute l'année de vos récoltes. - tous les gestes et tours de main pour réaliser les produits essentiels du quotidien (confitures, pain, fromages, sirop et jus...) sains et économiques. Détaillés pas-à-pas en image, ces savoir-faire s'accompagnent d'une sélection de recettes familiales ultra-gourmandes. Au-delà de la gourmandise, découvrez la magie des gestes et le plaisir de faire !