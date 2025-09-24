Inscription
New York

Le Routard

ActuaLitté
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! New York. Deux petits mots qui parlent d'eux-mêmes. Machine à rêves, puissante, frénétique, électrique, magnétique, vertigineuse, inventive... New York, c'est LA ville, la ville des villes. Everything is energy ! Dans Le Routard New York, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (siroter un cocktail perché sur le toit d'un building ou sillonner Harlem, le berceau de la culture afro-américaine et du jazz), des visites (découvrir l'architecture futuriste de l'Oculus, la gare imaginée par Santiago Calatrava ou prendre un bain de foule à Times Square), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Près de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir New York hors des sentiers battus... Merci à tous les routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

USA - New York

New York

Le Routard

Paru le 24/09/2025

440 pages

Hachette

14,95 €

ActuaLitté
9782017323945
