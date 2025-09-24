Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Into the deep blue

Luc Rigoureau, Jennifer E. Archer

ActuaLitté
Nick et Fiona sont amis, meilleurs amis même. Et ils ne changeraient cela pour rien au monde. Depuis leur rencontre en thérapie, à la fin du lycée, chacun a enfin trouvé quelqu'un à qui se confier. Quelqu'un avec qui partager son deuil. Les mois passent, et Fiona se demande si tout ce qu'ils ont en commun n'est pas simplement leur coeur en miettes. De son côté, Nick est de plus en plus troublé par la présence de son amie. Avec le temps, leurs sentiments l'un pour l'autre deviennent plus forts. Mais ce que le temps n'a pas encore effacé, c'est la douleur de Nick et le chagrin de Fiona.

Par Luc Rigoureau, Jennifer E. Archer
Chez Hachette

|

Auteur

Luc Rigoureau, Jennifer E. Archer

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Into the deep blue

Jennifer E. Archer trad. Luc Rigoureau

Paru le 24/09/2025

362 pages

Hachette

19,00 €

ActuaLitté
9782017321613
© Notice établie par ORB
