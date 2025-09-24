Into the deep blue

Nick et Fiona sont amis, meilleurs amis même. Et ils ne changeraient cela pour rien au monde. Depuis leur rencontre en thérapie, à la fin du lycée, chacun a enfin trouvé quelqu'un à qui se confier. Quelqu'un avec qui partager son deuil. Les mois passent, et Fiona se demande si tout ce qu'ils ont en commun n'est pas simplement leur coeur en miettes. De son côté, Nick est de plus en plus troublé par la présence de son amie. Avec le temps, leurs sentiments l'un pour l'autre deviennent plus forts. Mais ce que le temps n'a pas encore effacé, c'est la douleur de Nick et le chagrin de Fiona.