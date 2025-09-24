Retrouve 50 coloriages mystères inédits dans cette collection consacrée à un univers ou à un film ! A travers ce livre de coloriages, suis Lilo et Stitch dans leurs aventures hawaïennes. Du jugement de Stitch et son évasion à son arrivée sur Hawaï et sa rencontre avec Lilo, retrouve les personnages emblématiques et les moments forts des deux premiers films d'animation Lilo & Stitch. Colorie les cases en suivant les codes couleurs et découvre des scènes légendaires ! Alors, prêt à rejoindre Lilo et Stitch sous le soleil d'Hawaï ?