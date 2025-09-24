Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Lilo & Stitch

Disney, Aurélia Bertrand

ActuaLitté
Retrouve 50 coloriages mystères inédits dans cette collection consacrée à un univers ou à un film ! A travers ce livre de coloriages, suis Lilo et Stitch dans leurs aventures hawaïennes. Du jugement de Stitch et son évasion à son arrivée sur Hawaï et sa rencontre avec Lilo, retrouve les personnages emblématiques et les moments forts des deux premiers films d'animation Lilo & Stitch. Colorie les cases en suivant les codes couleurs et découvre des scènes légendaires ! Alors, prêt à rejoindre Lilo et Stitch sous le soleil d'Hawaï ?

Par Disney, Aurélia Bertrand
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Aurélia Bertrand

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Retrouver tous les articles sur Lilo & Stitch par Disney, Aurélia Bertrand

Lilo & Stitch

Aurélia Bertrand

Paru le 24/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017312673
9782017312673
© Notice établie par ORB
plus d'informations

