En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Altitude

Ema Dinkel

La haine est à un pas de danse de l'amour. Danseuse talentueuse, Iris touche enfin son rêve du bout des doigts : son club est sélectionné pour le prestigieux Gala des Sept Danses, une opportunité en or pour intégrer une grande école. Mais l'aventure prend une tournure inattendue lorsque la troupe se voit imposer une collaboration avec... l'équipe de football ! D'abord réticents, les joueurs acceptent le défi, motivés par l'enjeu académique et surtout financier de ce concours. Chaque danseuse est dès lors associée à un footballeur, et Iris se retrouve forcée de faire équipe avec Ange, un garçon qu'elle connaît trop bien et qu'elle préférerait éviter. Car, s'ils ont grandi ensemble, la complicité d'autrefois s'est brisée après un drame qui a bouleversé leurs familles. Depuis, non seulement ils s'évitent, mais ils se détestent. Forcés de s'entraîner ensemble pendant un an, Iris et Ange enchaînent tensions et rivalités à chaque pas. Leur danse a ses propres règles, et celles-ci pourraient bien tout changer.

Paru le 24/09/2025

512 pages

8,90 €

