L'amour est la plus risquée des courses. Brillante et déterminée, Elena Gonzalez se bat pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. Lorsqu'elle décroche un contrat inespéré avec l'écurie de Formule 1 McCoy, elle accepte sans hésiter. Sa mission : redorer l'image sulfureuse de leur pilote vedette, Jax Kingston. Accro aux pilules, à l'alcool et à l'adrénaline, Jax est une bombe à retardement. Et depuis qu'il a rencontré Elena, une nouvelle addiction le consume : elle. Il lutte par tous les moyens pour ne pas succomber et l'éviter semble être l'unique solution. Bien décidée à faire son travail même s'il la fuit, Elena refuse de baisser les bras. Pourtant, à mesure qu'elle s'efforce d'apprivoiser Jax, les frontières entre le professionnel et le personnel s'effacent. Ce qui n'était qu'un simple contrat devient un jeu risqué, où chacun repousse ses propres limites. Entre vitesse, scandales et désirs interdits, Elena et Jax sont lancés dans une course effrénée. Mais s'ils veulent franchir ensemble la ligne d'arrivée, encore faut-il qu'ils ne se brûlent pas en chemin.