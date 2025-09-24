Inscription
#Beaux livres

Le périple de l'Anneau

Polo Susana

ActuaLitté
Redécouvrez la trilogie culte, et son incroyable influence sur la pop culture ! Rassemblez votre communauté et partez à l'aventure de la Comté jusqu'au Mordor, au fil de cet ouvrage qui retrace toute l'histoire du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. A travers des récits, théories et analyses de passionnés, retrouvez ce phénomène du cinéma dans ce livre indispensable pour tous les fans de l'Anneau Unique. Les secrets de la trilogie, de la doublure secrète de Gimli au phénomène des groupies de Legolas, en passant par l'OEil de Sauron, sont articulés autour d'une frise qui retrace l'expédition de Frodon, évènement après évènement. Revivez vos précieux souvenirs de visionnage de ces films mythiques, et partez pour un périple inoubliable.

Par Polo Susana
Chez Hachette

|

Auteur

Polo Susana

Editeur

Hachette

Genre

Histoire du cinéma

Le périple de l'Anneau

Polo Susana

Paru le 22/10/2025

240 pages

Hachette

29,95 €

ActuaLitté
