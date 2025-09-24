Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

La dernière minute

Juan Gómez-Jurado, Barbara Montes, Géraldine Bobinet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Amanda n'a pas eu un instant de répit depuis qu'elle a hérité de ses pouvoirs. Alors pour une fois, elle décide d'être une jeune adolescente comme les autres, et de participer au bal de l'école. Au programme : s'acheter une belle robe, demander à Jason de l'accompagner et passer la plus belle soirée de sa vie ! Malheureusement, les choses ne se passent jamais comme prévu... Le matin du bal, une nouvelle mission lui est confiée : récupérer une tablette ancestrale avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Pour Amanda, il n'y a pas une minute à perdre si elle veut être de retour à temps pour la fête !

Par Juan Gómez-Jurado, Barbara Montes, Géraldine Bobinet
Chez Hachette

|

Auteur

Juan Gómez-Jurado, Barbara Montes, Géraldine Bobinet

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La dernière minute par Juan Gómez-Jurado, Barbara Montes, Géraldine Bobinet

Commenter ce livre

 

La dernière minute

Juan Gómez-Jurado, Barbara Montes trad. Géraldine Bobinet

Paru le 24/09/2025

176 pages

Hachette

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017248392
9782017248392
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.