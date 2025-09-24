La dernière minute

Amanda n'a pas eu un instant de répit depuis qu'elle a hérité de ses pouvoirs. Alors pour une fois, elle décide d'être une jeune adolescente comme les autres, et de participer au bal de l'école. Au programme : s'acheter une belle robe, demander à Jason de l'accompagner et passer la plus belle soirée de sa vie ! Malheureusement, les choses ne se passent jamais comme prévu... Le matin du bal, une nouvelle mission lui est confiée : récupérer une tablette ancestrale avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Pour Amanda, il n'y a pas une minute à perdre si elle veut être de retour à temps pour la fête !