Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Mouchoir brodé et tasse de thé

Delphine Meynieux

ActuaLitté
La seule chose dont la jeune Lady Emma Stovington soit persuadée, c'est qu'elle refuse la vie de faire-valoir que son rang et sa naissance lui imposent au tournant des années 1920. Féministe avant l'heure, quand elle embarque à bord d'un paquebot de luxe à destination de l'Egypte, elle n'a en tête que de passer l'hiver au soleil auprès de son oncle archéologue tout en maintenant le mariage à distance. Mais la traversée ne s'avérera pas de tout repos. Non seulement elle fait la connaissance de Sir Redwyne, dont elle ne pourra s'empêcher d'apprécier un peu trop l'intelligence, mais une épidémie de suicides semble également s'être emparée des passagers de première classe. Devant la mort insupportable d'une jeune femme dont elle s'était fait une amie puis celle d'un célèbre pianiste, Emma refuse le diagnostic du médecin de bord. Elle met en oeuvre un talent inné pour décrypter la psychologie de ses semblables afin de découvrir ce qui se dissimule réellement derrière ces mystérieuses morts . Entre les romans d'Agatha Christie et la série Downton Abbey, ce premier tome des Enquêtes d'une Lady vous fera naviguer au milieu d'un maelström de faux-semblants. Et si aucune des personnes qu'Emma rencontre à bord n'était celle qu'elle prétend être ?

Par Delphine Meynieux
Chez Noir'édition

|

Auteur

Delphine Meynieux

Editeur

Noir'édition

Genre

Policiers historiques

Retrouver tous les articles sur Mouchoir brodé et tasse de thé par Delphine Meynieux

Commenter ce livre

 

Mouchoir brodé et tasse de thé

Delphine Meynieux

Paru le 24/09/2025

183 pages

Noir'édition

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791094757703
9791094757703
© Notice établie par ORB
plus d'informations

