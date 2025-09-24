Inscription
La ménopause maîtrisée

Vivianne Perret, Gérard Salama

ActuaLitté
Le tabou de la ménopause disparaît. Enfin ! Il n'en reste pas moins que gérer cette transition du milieu du vie demeure compliqué. Pourquoi ? Par manque d'informations à la fois sur le processus physiologique qu'entraîne la ménopause et sur les traitements d'aujourd'hui, hormonaux ou non hormonaux. Le corps médical, pris au piège de ses propres contradictions entre efficacité et dangerosité, ne répond pas toujours aux attentes des femmes. Fort de sa longue expérience de praticien, le docteur Gérard Salama a souhaité par ce livre informer les femmes sur tout ce qu'implique la ménopause, certes naturelle et inévitable, mais qui peut altérer la qualité de la vie. Périménopause, ménopause, postménopause, éclaircissements sur les traitements à adapter et à individualiser car les solutions existent : chaque étape est décrite afin d'offrir aux femmes une meilleure compréhension de cette transition et d'en maîtriser les conséquences afin de se sentir belle, bien dans sa tête et dans son corps.

Par Vivianne Perret, Gérard Salama
Chez Humensciences

|

Auteur

Vivianne Perret, Gérard Salama

Editeur

Humensciences

Genre

Ménopause

La ménopause maîtrisée

Vivianne Perret, Gérard Salama

Paru le 24/09/2025

173 pages

Humensciences

17,00 €

9791040301585
