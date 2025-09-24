Sunstone : Mercy Intégrale

Quand on aime quelqu'un, on lui érige un sanctuaire dans son coeur. Un lieu où on dépose de bons souvenirs et des moments précieux. Anne est sur le point de retrouver cet endroit sacré saccagé, par celui à qui il était dédié. Quant à Ally et Alan, leur relation va se retrouver mise à rude épreuve alors que ce qui ne devait être qu'un simple passe-temps, se transforme en obsession et menace de détruire tous les autres aspects de leur vie. Stjepan Sejic (Harleen, Fine Print) voit sur le long terme pour sa série Sunstone. Les 5 premiers tomes (centrés sur les personnages de Lisa et Ally) ont donné lieu à 3 intégrales. A partir du sixième volume, la série a un sous-titre : Mercy et se focalise sur Alan et Anne. Les tomes 6 à 8 sont ici compilés dans cette nouvelle intégrale (la quatrième de la série Sunstone et la première de la période Mercy donc).