De plume et d'écume

Christine Gauzy-Svahn, Casey L. Bond

ActuaLitté
Je suis Elira, guerrière née pour voler et combattre, mais lorsque mon plus grand secret éclate, mon destin bascule. Convoitée pour l'immense pouvoir qui coule dans mes veines, je n'ai que deux choix : capturer mon pire ennemi, le redoutable Requin des Mers, ou renoncer à tout ce qui fait de moi ce que je suis. Face à Crest, assassin de celui que j'aimais, je croyais la mort certaine. Mais contre toute attente, c'est l'espoir qu'il m'offre. Ensemble, nous pourrions mettre fin au sang versé et unir nos peuples ennemis. Je suis le Fléau des Cieux. Il est le Requin des Mers. Séparés, nous sommes redoutables. Ensemble, nous serons invincibles.

Par Christine Gauzy-Svahn, Casey L. Bond
Chez MXM Bookmark

Auteur

Christine Gauzy-Svahn, Casey L. Bond

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

De plume et d'écume

Casey L. Bond trad. Christine Gauzy-Svahn

Paru le 24/09/2025

555 pages

MXM Bookmark

29,99 €

9791038167094
"Ce n'est pas qu'on n'aime pas Carrère ou Mauvignier, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
