La Couronne sans trône

Kenley Davidson

Au lieu d'être accueillie en héroïne, elle se heurte à la méfiance grandissante de celui qu'elle considérait comme un père. Fait prisonnière, elle comprend vite que rester signifie trahir ses convictions... mais fuir, c'est tourner le dos au seul foyer qu'elle ait jamais connu. Aux côtés de Kyrion, elle s'échappe vers Dunmaren, le royaume secret des elfes de la nuit. Un sanctuaire incertain, où l'attendent des tensions politiques, la peur de son propre pouvoir, et des sentiments naissants qu'elle ne peut plus ignorer. Tiraillée entre son devoir envers Farhall et la fragile loyauté qu'elle construit à Dunmaren, Leisa doit choisir : renoncer à l'homme qu'elle aime pour sauver un royaume qui l'a rejetée... ou tout risquer pour une paix encore incertaine.

Par Kenley Davidson
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Kenley Davidson

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

La Couronne sans trône

Kenley Davidson

Paru le 24/09/2025

MXM Bookmark

21,99 €

9791038136281
