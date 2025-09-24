Inscription
#Roman jeunesse

Rouge

Clémentine Beauvais, Aline Bureau

ActuaLitté
Un roman fort et intelligent pour aborder le sujet des phobies sociales Roxane rougit pour un rien : un regard inconnu, une question inattendue, une connaissance croisée dans la rue... Ce rouge aux joues, c'est son cauchemar, son calvaire. A tel point qu'elle accepte la proposition un peu folle de Fleur, rencontrée sur un forum : participer à une émission de téléréalité pour gagner une opération très chère, pratiquée aux Etats-Unis. L'objectif ? Ne plus jamais rougir ! Clémentine Beauvais, autrice incontournable de la littérature jeunesse Autrice des bestsellers Les petites reines ou Songe à la douceur, Clémentine Beauvais excelle à incarner les émotions adolescentes avec une plume vivante, sensible et drôle. Un projet enrichi, partenaire de la Grande Cause nationale 2025 dédiée à la santé mentale Vendu en partenariat avec l'association UNAFAM (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), le roman est suivi d'un entretien avec Antoine Pelissolo, psychiatre spécialisé dans les phobies sociales.

Par Clémentine Beauvais, Aline Bureau
Chez Bayard jeunesse

Auteur

Clémentine Beauvais, Aline Bureau

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

Rouge

Clémentine Beauvais

Paru le 24/09/2025

78 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

9791036384417
© Notice établie par ORB
