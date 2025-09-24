Un roman fort et intelligent pour aborder le sujet des phobies sociales Roxane rougit pour un rien : un regard inconnu, une question inattendue, une connaissance croisée dans la rue... Ce rouge aux joues, c'est son cauchemar, son calvaire. A tel point qu'elle accepte la proposition un peu folle de Fleur, rencontrée sur un forum : participer à une émission de téléréalité pour gagner une opération très chère, pratiquée aux Etats-Unis. L'objectif ? Ne plus jamais rougir ! Clémentine Beauvais, autrice incontournable de la littérature jeunesse Autrice des bestsellers Les petites reines ou Songe à la douceur, Clémentine Beauvais excelle à incarner les émotions adolescentes avec une plume vivante, sensible et drôle. Un projet enrichi, partenaire de la Grande Cause nationale 2025 dédiée à la santé mentale Vendu en partenariat avec l'association UNAFAM (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), le roman est suivi d'un entretien avec Antoine Pelissolo, psychiatre spécialisé dans les phobies sociales.