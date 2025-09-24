Le chat sort du sac

C'est décidé, Maélie ira faire la connaissance de sa tante. De cette femme qui, physiquement du moins, ressemble tant à sa mère, et qui l'a bien connue. Peut-être l'adolescente réussira-t-elle ainsi à en apprendre davantage sur son passé ? Et justement, la semaine de relâche approche : ce serait le moment idéal. Avec difficulté, elle parvient à convaincre Sam de la laisser partir là-bas. Mais Jasper est du voyage, ce qui complique les choses. En effet, les difficultés du garçon rendront le périple beaucoup plus compliqué. Empêchera-t-il Maélie, sans le vouloir, d'avoir une discussion à coeur ouvert avec sa tante... ?