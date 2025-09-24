Inscription
#Imaginaire

Venise fantastique

Jacques Finné

ActuaLitté
Découvrez la Sérénissime telle que vous ne l'avez jamais vue, loin de ses clichés pour touristes d'un jour. Plongez dans Venise l'intrigante, l'ésotérique, la mystérieuse. Car tout peut arriver avec cette ville paradoxale, même le fantastique, surtout le fantastique. Elle a servi de décor à tant de carnavals, à tant d'amours mortes, à tant de meurtres atroces qu'une cohorte de fantômes, tristes ou vengeurs, glisse sur ses ponts, flotte sur ses canaux, vogue dans ses brouillards. Elle est si opposée à tout bon sens que le hasard n'y existe plus, que le burlesque porte des masques de drame, et le drame, des loups de burlesque. Cette anthologie rassemble dix-huit textes, en partie inédits, qui vont du XIXe siècle à nos jours. Ils sont autant de masques hilares qui tombent tout d'un coup pour révéler un visage en pleurs ou les traits atroces d'une goule, d'un vampire, d'un spectre... "Se perdre dans Venise" invitait déjà Henri de Régnier. Ces récits vous le permettront.

Par Jacques Finné
Chez Terre de Brume

|

Auteur

Jacques Finné

Editeur

Terre de Brume

Genre

Fantastique

Venise fantastique

Jacques Finné

Paru le 24/09/2025

Terre de Brume

25,00 €

ActuaLitté
9782843627385
