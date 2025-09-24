Venise fantastique

Découvrez la Sérénissime telle que vous ne l'avez jamais vue, loin de ses clichés pour touristes d'un jour. Plongez dans Venise l'intrigante, l'ésotérique, la mystérieuse. Car tout peut arriver avec cette ville paradoxale, même le fantastique, surtout le fantastique. Elle a servi de décor à tant de carnavals, à tant d'amours mortes, à tant de meurtres atroces qu'une cohorte de fantômes, tristes ou vengeurs, glisse sur ses ponts, flotte sur ses canaux, vogue dans ses brouillards. Elle est si opposée à tout bon sens que le hasard n'y existe plus, que le burlesque porte des masques de drame, et le drame, des loups de burlesque. Cette anthologie rassemble dix-huit textes, en partie inédits, qui vont du XIXe siècle à nos jours. Ils sont autant de masques hilares qui tombent tout d'un coup pour révéler un visage en pleurs ou les traits atroces d'une goule, d'un vampire, d'un spectre... "Se perdre dans Venise" invitait déjà Henri de Régnier. Ces récits vous le permettront.