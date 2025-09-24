J'arrête de me faire avoir !

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvaient bien correspondre ces "frais de gestion exceptionnels" sur votre relevé bancaire, sans jamais creuser la question ? Lors de l'achat de votre appartement, avez-vous renoncé à négocier les frais d'agence parce qu'on vous a soutenu que "de toute façon, c'est le vendeur qui les paie" ? Et pourquoi assurer votre téléphone portable alors que l'un de vos contrats couvre déjà votre matériel informatique ? Hélas, certains acteurs de l'immobilier, des assurances et de la banque savent profiter de la confiance et de l'ignorance de leurs clients pour augmenter leurs revenus. Pour arrêter de croire aveuglément ce que vous affirment vos conseillers, cet ouvrage décrypte ce qu'impliquent réellement les "petites lignes" dans vos contrats et fait le point sur vos droits. Il vous aide à identifier les frais abusifs, ceux qui peuvent être négociés, ou tout simplement annulés, bref, toutes ces dépenses un peu floues qui s'accumulent au fil des mois et finissent par représenter un budget conséquent, alors que, bien souvent, rien ne vous oblige à les régler. Alors, si vous arrêtiez de payer pour rien ?