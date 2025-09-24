Inscription
#Roman jeunesse

Les orphelins de Sainte-Rose

Odile Haumonté, by.bm

A l'orphelinat de Sainte-Rose, Bérénice veille tendrement sur son petit frère Jojo. Quand Noël approche, chaque enfant peut être choisi par une famille du village pour partager le repas de fête... mais personne n'invite les deux enfants. Heureusement que la gentillesse des religieuses dominicaines et l'amitié des autres enfants adoucit un peu leur chagrin. Entre les préparatifs de la crèche vivante, les chants de la chorale et les douceurs de l'Avent, les deux enfants vont découvrir que les plus beaux cadeaux sont parfois ceux que l'on n'attendait plus. Une histoire pleine de chaleur, de foi et d'espérance, qui fait briller dans les coeurs la lumière de Noël.

Chez Pierre Téqui (Editions)

Auteur

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Les orphelins de Sainte-Rose

Paru le 24/09/2025

124 pages

10,90 €

9782740327418
