Survivre

Damien Desbordes

Se nourrir est une action universelle, pourtant les méthodes pour le faire sont nombreuses et très diverses selon les régions du monde que l'on habite, les milieux dans lesquels on évolue et les maladies dont on hérite. Dans cet ouvrage, Damien Desbordes tire des leçons de l'évolution pour proposer une nouvelle manière d'aborder la nutrition. Les problématiques liées à l'alimentation ne datent pas d'hier. Nos ancêtres en ont déjà rencontré et résolu beaucoup, et nous portons en nous l'héritage de leurs expériences passées. Plutôt que de scander le "manger équilibré" présent dans de nombreux médias, Damien Desbordes invite le lecteur à "manger diversifié" . Loin de la rigidité des assiettes découpées en tiers, il suggère de revenir à une approche de l'alimentation plus intuitive et plus proche de celle de nos ancêtres. A travers dix-sept chapitres menés par une plume dynamique, l'auteur passe au crible de nombreuses problématiques récurrentes dans les livres de nutrition classiques dont l'obésité, les intolérances alimentaires, la peur de goûter, les problèmes de sommeil, etc. Selon lui, les réponses à ces questions modernes, devenues de véritables phénomènes de sociétés, sont biologiques, génétiques et évolutives. Il suffit de savoir écouter ses aïeux !

Par Damien Desbordes
Chez Belin

Auteur

Damien Desbordes

Editeur

Belin

Genre

Essais généraux

Paru le 24/09/2025

Belin

21,00 €

9782410030211
