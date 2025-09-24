Inscription
#Roman graphique

Le Secret de Présentine Ramondore

Harold Charre, Florent Desanthèmes

ActuaLitté
SCENARISE PAR HAROLD CHARRE, MUSICIEN TALENTUEUX, CE ROMAN GRAPHIQUE, MAGNIFIQUEMENT DESSINE PAR FLORENT DESANTHEMES, FERA VACILLER VOS CERTITUDES ENTRE REALITE ET FANTASTIQUE. Présentine Ramondore est une femme solitaire qui a mis ses émotions de côté depuis longtemps. Elle vit dans un village protégé par un immense barrage, dont l'équilibre à la fois parfait et précaire est essentiel à la survie de tous. Un jour, elle commet un acte irréfléchi qui fragilise l'édifice. Persuadée d'avoir provoqué une catastrophe inévitable, elle oscille entre culpabilité et désespoir, convaincue que l'effondrement du barrage n'est plus qu'une question de temps... Aussi lorsqu'elle entend parler d'un fragment d'étoile tombé dans les montagnes, dont le pouvoir permettrait d'exaucer un voeu, une lueur d'espoir renaît. Mais toute réparation est-elle encore possible ? ...

Par Harold Charre, Florent Desanthèmes
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Harold Charre, Florent Desanthèmes

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Romans graphiques

Le Secret de Présentine Ramondore

Harold Charre, Florent Desanthèmes

Paru le 24/09/2025

96 pages

Editions Oxymore

20,95 €

ActuaLitté
9782385611095
