Le Secret de Présentine Ramondore

SCENARISE PAR HAROLD CHARRE, MUSICIEN TALENTUEUX, CE ROMAN GRAPHIQUE, MAGNIFIQUEMENT DESSINE PAR FLORENT DESANTHEMES, FERA VACILLER VOS CERTITUDES ENTRE REALITE ET FANTASTIQUE. Présentine Ramondore est une femme solitaire qui a mis ses émotions de côté depuis longtemps. Elle vit dans un village protégé par un immense barrage, dont l'équilibre à la fois parfait et précaire est essentiel à la survie de tous. Un jour, elle commet un acte irréfléchi qui fragilise l'édifice. Persuadée d'avoir provoqué une catastrophe inévitable, elle oscille entre culpabilité et désespoir, convaincue que l'effondrement du barrage n'est plus qu'une question de temps... Aussi lorsqu'elle entend parler d'un fragment d'étoile tombé dans les montagnes, dont le pouvoir permettrait d'exaucer un voeu, une lueur d'espoir renaît. Mais toute réparation est-elle encore possible ? ...