Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

J'm'en fous, j'dis tout

Alain Sachs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"A 14 ans, j'ai été recherché par toutes les polices de France. L'année du bac, j'ai tourné trois mois en cachette de tout le monde dans un feuilleton pour la télévision, où tout était complètement improvisé. A 19 ans, je fus un des fondateurs historiques du Festival off d'Avignon. Grâce à Georges Simenon, Columbo et moi avons partagé le même pardessus, la même Peugeot 403 et la même femme invisible. Jacques Chirac et Bruno Le Maire me doivent tout. En outre, dans ce livre vous apprendrez : Comment j'ai convaincu Uderzo de faire grossir Obélix. Comment j'ai déclenché un accouchement en plein spectacle. Pourquoi j'ai refusé de faire carrière à Las Vegas. Et surtout de quelle façon je suis devenu pote avec la plus grande star planétaire". Metteur en scène, comédien, dramaturge... Alain Sachs a marqué plusieurs générations avec des spectacles comme Le Quatuor, La Femme du boulanger avec Michel Galabru, Les Noces de Figaro ou encore Cyrano avec Arnaud Tsamère. De ses premiers émois de spectateur au jardin du Luxembourg à ses triomphes sur les grandes scènes parisiennes, en passant par la télévision, le stand-up et le cinéma, il nous raconte - avec humour et une franchise désarmante - les coulisses de ses succès tout comme les défis de la création. Un récit émaillé d'anecdotes savoureuses et de ses rencontres avec les grands noms du théâtre et du cinéma : Jean-Louis Barrault, Francis Perrin, Chantal Ladesou... A l'image de son auteur, libre et profondément humain, ces Mémoires sont aussi un témoignage vibrant sur l'évolution du théâtre et de la société française.

Par Alain Sachs
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Alain Sachs

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'm'en fous, j'dis tout par Alain Sachs

Commenter ce livre

 

J'm'en fous, j'dis tout

Alain Sachs

Paru le 24/09/2025

285 pages

Nouveau monde Editions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380947335
9782380947335
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.