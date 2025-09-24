J'm'en fous, j'dis tout

"A 14 ans, j'ai été recherché par toutes les polices de France. L'année du bac, j'ai tourné trois mois en cachette de tout le monde dans un feuilleton pour la télévision, où tout était complètement improvisé. A 19 ans, je fus un des fondateurs historiques du Festival off d'Avignon. Grâce à Georges Simenon, Columbo et moi avons partagé le même pardessus, la même Peugeot 403 et la même femme invisible. Jacques Chirac et Bruno Le Maire me doivent tout. En outre, dans ce livre vous apprendrez : Comment j'ai convaincu Uderzo de faire grossir Obélix. Comment j'ai déclenché un accouchement en plein spectacle. Pourquoi j'ai refusé de faire carrière à Las Vegas. Et surtout de quelle façon je suis devenu pote avec la plus grande star planétaire". Metteur en scène, comédien, dramaturge... Alain Sachs a marqué plusieurs générations avec des spectacles comme Le Quatuor, La Femme du boulanger avec Michel Galabru, Les Noces de Figaro ou encore Cyrano avec Arnaud Tsamère. De ses premiers émois de spectateur au jardin du Luxembourg à ses triomphes sur les grandes scènes parisiennes, en passant par la télévision, le stand-up et le cinéma, il nous raconte - avec humour et une franchise désarmante - les coulisses de ses succès tout comme les défis de la création. Un récit émaillé d'anecdotes savoureuses et de ses rencontres avec les grands noms du théâtre et du cinéma : Jean-Louis Barrault, Francis Perrin, Chantal Ladesou... A l'image de son auteur, libre et profondément humain, ces Mémoires sont aussi un témoignage vibrant sur l'évolution du théâtre et de la société française.