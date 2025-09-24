Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Meurtre au Dolphin Hotel

Isabelle Leblond, Helena Dixon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un hôtel qui va faire un malheur ! Juin 1933. Kitty Underhay, jeune femme indépendante, vient de récupérer les rênes de l'hôtel familial, le Dolphin. C'est un établissement plein de vie situé sur la paisible côte anglaise, et ses journées s'annoncent rythmées par les bavardages feutrés des femmes de chambre faisant briller le comptoir d'acajou et les candélabres scintillants de l'élégante réception. Tout doit être parfait pour l'arrivée de la chanteuse de jazz glamour de Chicago et pour le bal masqué qui doit être l'événement mondain de la saison. Mais quand plusieurs chambres se font forcer et fouiller, la sienne comprise, Kitty se rend bien vite compte qu'il se trame quelque chose d'inhabituel à l'hôtel. Bientôt, il se murmure dans la petite ville douillette qu'un rubis volé attirerait certaines convoitises. Un rubis qui aurait bien pu être en la possession de la mère de Kitty au moment où elle a elle-même disparu au cours de la Grande Guerre. Et quand les cambriolages laissent place à une série d'agressions et de meurtres dont sera victime l'ancienne mairesse de la ville en personne, il devient clair que le coupable ne reculera devant rien pour mettre la main sur lui. Aidée par l'ex-capitaine de l'armée Matthew Bryant, le nouvel agent de sécurité du Dolphin, Kitty est déterminée à percer le mystère et à sauvegarder non seulement la réputation de l'hôtel, mais aussi les vies de ses invités. Un tueur de sang froid rôderait-il sous son propre toit ? Et quel lien peut-il y avoir entre le joyau perdu et le mystère du passé de Kitty ? Un murder mystery classique qui vous tiendra en haleine. Fans d'Agatha Christie, d'Elizabeth Edmondson et de T. E. Kinsey, vous allez adorer ce whodunnit inlâchable.

Par Isabelle Leblond, Helena Dixon
Chez Talent sport

|

Auteur

Isabelle Leblond, Helena Dixon

Editeur

Talent sport

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Meurtre au Dolphin Hotel par Isabelle Leblond, Helena Dixon

Commenter ce livre

 

Meurtre au Dolphin Hotel

Helena Dixon trad. Isabelle Leblond

Paru le 24/09/2025

320 pages

Talent sport

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378154790
9782378154790
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.