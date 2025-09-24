Meurtre au Dolphin Hotel

Un hôtel qui va faire un malheur ! Juin 1933. Kitty Underhay, jeune femme indépendante, vient de récupérer les rênes de l'hôtel familial, le Dolphin. C'est un établissement plein de vie situé sur la paisible côte anglaise, et ses journées s'annoncent rythmées par les bavardages feutrés des femmes de chambre faisant briller le comptoir d'acajou et les candélabres scintillants de l'élégante réception. Tout doit être parfait pour l'arrivée de la chanteuse de jazz glamour de Chicago et pour le bal masqué qui doit être l'événement mondain de la saison. Mais quand plusieurs chambres se font forcer et fouiller, la sienne comprise, Kitty se rend bien vite compte qu'il se trame quelque chose d'inhabituel à l'hôtel. Bientôt, il se murmure dans la petite ville douillette qu'un rubis volé attirerait certaines convoitises. Un rubis qui aurait bien pu être en la possession de la mère de Kitty au moment où elle a elle-même disparu au cours de la Grande Guerre. Et quand les cambriolages laissent place à une série d'agressions et de meurtres dont sera victime l'ancienne mairesse de la ville en personne, il devient clair que le coupable ne reculera devant rien pour mettre la main sur lui. Aidée par l'ex-capitaine de l'armée Matthew Bryant, le nouvel agent de sécurité du Dolphin, Kitty est déterminée à percer le mystère et à sauvegarder non seulement la réputation de l'hôtel, mais aussi les vies de ses invités. Un tueur de sang froid rôderait-il sous son propre toit ? Et quel lien peut-il y avoir entre le joyau perdu et le mystère du passé de Kitty ? Un murder mystery classique qui vous tiendra en haleine. Fans d'Agatha Christie, d'Elizabeth Edmondson et de T. E. Kinsey, vous allez adorer ce whodunnit inlâchable.