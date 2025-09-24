Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Taylor Swift, la totale

Marine Benoit, Damien Somville

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez dans l'univers de Taylor Swift comme jamais auparavant. De ses débuts en tant qu'adolescente prodige de la country à son ascension fulgurante en icône mondiale de la pop, ce livre retrace le parcours exceptionnel de Taylor Swift à travers sa biographie et l'analyse de chacune de ses chansons. Album par album, morceau par morceau, découvrez les secrets de création de ses plus grands hits, les significations cachées derrière ses paroles, et l'évolution de son style musical. Chaque chanson est explorée en détail : anecdotes de studio, collaborations marquantes avec Ed Sheeran, Kendrick Lamar ou encore Haim, travail de longue date avec le producteur Jack Antonoff, mais aussi les différences entre les versions originales et les fameuses Taylor's Versions. Richement illustré avec des centaines de photos, ce livre est une véritable chasse aux "Easter eggs" pour les fans, une plongée intime dans le processus créatif de l'artiste, et un hommage à son génie musical. Un indispensable pour toutes les Swifties.

Par Marine Benoit, Damien Somville
Chez EPA Editions

|

Auteur

Marine Benoit, Damien Somville

Editeur

EPA Editions

Genre

Variété internationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Taylor Swift, la totale par Marine Benoit, Damien Somville

Commenter ce livre

 

Taylor Swift, la totale

Marine Benoit, Damien Somville

Paru le 08/10/2025

496 pages

EPA Editions

59,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376714019
9782376714019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.