Taylor Swift, la totale

Plongez dans l'univers de Taylor Swift comme jamais auparavant. De ses débuts en tant qu'adolescente prodige de la country à son ascension fulgurante en icône mondiale de la pop, ce livre retrace le parcours exceptionnel de Taylor Swift à travers sa biographie et l'analyse de chacune de ses chansons. Album par album, morceau par morceau, découvrez les secrets de création de ses plus grands hits, les significations cachées derrière ses paroles, et l'évolution de son style musical. Chaque chanson est explorée en détail : anecdotes de studio, collaborations marquantes avec Ed Sheeran, Kendrick Lamar ou encore Haim, travail de longue date avec le producteur Jack Antonoff, mais aussi les différences entre les versions originales et les fameuses Taylor's Versions. Richement illustré avec des centaines de photos, ce livre est une véritable chasse aux "Easter eggs" pour les fans, une plongée intime dans le processus créatif de l'artiste, et un hommage à son génie musical. Un indispensable pour toutes les Swifties.