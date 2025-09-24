1971, Jim Morrison a 27 ans et vit ses derniers jours à Paris, marqué par l'alcool, la dépression et un profond désenchantement. Fuyant la célébrité et la société de consommation, il est accompagné de Pamela Courson, son amour et muse. Un soir, dans un bar, lorsqu'un musicien américain lui joue "Love Her Madly" , Morrison réalise qu'il a perdu sa liberté. Plongé entre ses souvenirs et ses doutes, il erre dans les rues de Paris, se remémore ses premiers poèmes, les Doors, les premières addictions, les planches du Hollywood Bowl, les premiers succès, ses frasques et ses révoltes. Jim traîne sa vie parisienne au gré de ses douleurs et détresses. Jusqu'à la fin...