Jim Morrison

Frédéric Bertocchini, Jef

ActuaLitté
1971, Jim Morrison a 27 ans et vit ses derniers jours à Paris, marqué par l'alcool, la dépression et un profond désenchantement. Fuyant la célébrité et la société de consommation, il est accompagné de Pamela Courson, son amour et muse. Un soir, dans un bar, lorsqu'un musicien américain lui joue "Love Her Madly" , Morrison réalise qu'il a perdu sa liberté. Plongé entre ses souvenirs et ses doutes, il erre dans les rues de Paris, se remémore ses premiers poèmes, les Doors, les premières addictions, les planches du Hollywood Bowl, les premiers succès, ses frasques et ses révoltes. Jim traîne sa vie parisienne au gré de ses douleurs et détresses. Jusqu'à la fin...

Frédéric Bertocchini, Jef
Des ronds dans l'O

Auteur

Frédéric Bertocchini, Jef

Editeur

Des ronds dans l'O

Genre

Divers

Jim Morrison

Frédéric Bertocchini, Jef

Paru le 24/09/2025

128 pages

Des ronds dans l'O

24,00 €

9782374181646
